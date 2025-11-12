Штурм ворогом Покровська на легкій техніці мав частковий успіх

Масований штурм Покровська (Донецька область) ворога на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове–Покровськ, мав частковий успіх. Водночас у Мирноград потрапити противнику не вдається, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України

У ДШВ зазначили, що під час нещодавнього масованого штурму Покровська частину техніки РФ вдалося знищити ще на підступах до міста, а частину – у самому місті.

"Продовжуються пошуково-ударні дії. Лише за вчора, 11 листопада, Сили оборони знищили у Покровську та на підступах до міста 5 мотоциклів та 5 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська.

У ДШВ повідомили про ситуацію також у Мирнограді, де ворог продовжує тиснути на українську оборону постійними атаками.

"Але потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для наших військ забезпечується. Фіксуємо плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штатні підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ залучені до операцій, що покращують тактичне становища оборонців Покровської агломерації та дозволяє їм виконувати визначені завдання.

У районі Мирнограду одна з бригад 7 корпусу ШР ДШВ відбиває атаки малих груп противника по 2-4 особи, які цілодобово намагаються інфільтруватися у південно-східні околиці міста.

У ДШВ розповіли, що ворог для коригування свого переміщення використовують "Мавіки", а для логістики – легку техніку, зокрема, мотоцикли.

"Ще один наш підрозділ у взаємодії з суміжниками стримує противника у Красному Лимані. Цей населений пункт росіяни розглядають як плацдарм для штурму Мирнограда з півночі. Десантники знищують окупантів та не дають ворогу реалізувати задум", - запевнили у корпусі.

7 корпус також опублікував відео з кадрами знищення російської техніки під час штурму по трасі Селідово-Покровськ та у самому Покровську.