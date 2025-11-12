Уряд відсторонив Галущенка з посади міністра юстиції

Уряд України відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Позачергове засідання уряду відбулося вранці у середу, на ньому ухвалили відповідне рішення. Виконання обов’язків міністра юстиції тимчасово покладено на заступницю міністра з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Нагадаємо, раніше Галущенко раніше обіймав посаду міністра енергетики України.

Як повідомляло раніше ForUa, прокурор САП заявив, що Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова.