НАБУ проводить обшуки в “Енергоатомі” та в кабінеті Галущенка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію, спрямовану на викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

“15 місяців роботи та понад 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації”, — заявили в антикорупційному відомстві.

За даними НАБУ, йдеться про групу осіб, які створили стійку злочинну організацію з метою системного впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на АТ «НАЕК «Енергоатом». У межах справи детективи проводять низку обшуків та інших слідчих дій у різних регіонах України.

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив інформацію про обшуки в “Енергоатомі” та додав, що детективи НАБУ проводять процесуальні дії також у міністра енергетики Германа Галущенка. “Обшуки тривають у міністра енергетики Галущенка, а також у ‘Енергоатомі’. Деталі поки не розголошуються”, — повідомив нардеп у Telegram.

У НАБУ уточнили, що поки не розкривають деталі справи, посилаючись на таємницю досудового розслідування. Проте вказали, що це розслідування має “надзвичайну суспільну вагу” і стосується “однієї з наймасштабніших корупційних схем у державному секторі за останні роки”.

Як повідомляло раніше ForUa, топ-менеджера «Енергоатому» викрито на систематичному хабарництві.