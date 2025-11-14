﻿
Зеленський чекає результати аудиту держкомпаній

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із премʼєр-міністером Юлією Свириденко зазначив, що з результатами аудиту державних компаній, які анонсували після розслідування НАБУ, будуть кадрові рішення.

"Премʼєр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", – сказав він.

Зеленський згадав, що результатами аудиту будуть ділитись із ключовими партнерами України закордоном.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", – додав Зеленський.

