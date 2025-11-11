Прокурор САП заявив, що Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявив, що бізнесмен і співвласник студії “Квартал 95” Тимур Міндіч, який фігурує у корупційній схемі щодо енергетики, впливав не лише на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на міністра оборони Рустема Умєрова.

Це озвучили під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де обирають запобіжний захід одному з фігурантів справи — ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, трансляція ВАКС.

– Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Тімура Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Германа Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Рустема Умєрова, — заявив прокурор.

Умєров, колишній міністр оборони, а нині секретар РНБО, повідомив, що сьогодні він прибув до Туреччини для “розблокування питання обмінів”, щоб повернути українців з російського полону.

Прокурор також вказує на залученість до справи ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — йому дали псевдо “Че Гевара”.

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою — безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації. Останню суму — 500 тис. доларів США — передали дружині посадовця після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

Як повідомляв ForUA, наразі триває корупційний скандал у сфері енергетики. НАБУ і САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи.