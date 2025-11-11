Десятки видатних спортсменів і тренерів закликали скасувати смертний вирок іранському чемпіону з боксу

Понад 20 олімпійських медалістів, тренерів та інших міжнародних спортсменів підписали листа із закликом скасувати страту чемпіона з боксу, який перебуває у камері смертників в Ірані.

Про це пише Guardian.

30-річного Мохаммада Джавада Вафаї Сані затримали за участь у загальнонаціональних протестах у 2019 році та звинуватили у підтримці опозиційної групи — Організації моджахедів іранського народу. Він п'ять років пробув у в'язниці, де його катували та тримали в окремій камері.

«Спорт покликаний вселяти надію, єдність та мужність. Страта чемпіона за його політичні погляди — це прямий напад на ці цінності та попередження кожному спортсмену, який наважується висловитися», — йдеться у листі олімпійських атлетів.

Вони закликали ООН, міжнародні спортивні федерації та уряди негайно діяти, щоб врятувати життя Вафаї Сані. Серед підписантів звернення — американська тенісистка чеського походження Мартіна Навратілова та британська плавчиня Шеррон Девіс.

У листі зазначено, що випадок чемпіона не є поодиноким, адже раніше в Ірані вже страчували спортсменів за їхні переконання, зокрема, капітана національної збірної з футболу Хабіба Хабірі та капітанку національної жіночої збірної з волейболу Фурузану Абді. У 2020 році також стратили 27-річного чемпіона Ірану з боротьби Навіда Афкарі.

Заклик зупинити страту Вафаї Сані з'явився після подібного листа 2023 року до Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який підписали понад 100 експертів та правозахисних організацій.

За даними Amnesty International, в Ірані існує «криза страт, яка досягла жахливих масштабів». У 2023 році влада стратила щонайменше 853 людей — на 48% більше, ніж у 2022 році. Торік правозахисники зафіксували 972 смертні покарання, що є найбільшою кількістю з 2015 року. А цього року вже відбулося понад 800 страт.

Політичні в'язні та дисиденти стають мішенями переслідувань, особливо після масових протестів 2022 року на тлі вбивства 22-річної Махси Аміні. Експерти стверджують, що іранська влада використовувала смертну кару для придушення інакомислення, поширення страху серед населення та посилення своєї влади.