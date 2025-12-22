Погода 22 грудня: подекуди мокрий сніг та дощ

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Опади очікуються лише на північному сході країни - місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер - переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря 0-5°С тепла. На Закарпатті та півдні країни +3-8°С, – повідомляють синоптики.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер - північно-західний, 3-8 м/с. Температура в області - 0-5°С тепла. У Києві - 1-3°С тепла.

