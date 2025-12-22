В Офісі президента повідомили про звільнення команди Єрмака

Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України були також звільнені його радники та помічники. Про це йдеться у відповіді Офісу Президента агентству «Українські новини».

У відповіді зазначається, що у зв’язку зі звільненням керівника ОПУ всі особи, які обіймали посади його помічників і радників — як штатні, так і позаштатні, — були звільнені з займаних посад. Водночас Офіс Президента не оприлюднив офіційного переліку звільнених осіб.

За даними попередніх публічних повідомлень ОП, станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак мав дев’ять радників. До штатних радників належали Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова та Тетяна Гайдученко. Позаштатними радниками були Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова та Олександр Роднянський.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомляли, що після кадрових змін розглядається можливість перегляду ролі та функцій ОПУ.

Як повідомляло раніше ForUa, звільнений формально: Єрмак залишився у системі Зеленського .