Чемпіону Ірану з боксу загрожує страта за участь у протестах у 2019 році

Іранському чемпіону з боксу, який перебуває у в’язниці, імовірно загрожує страта після того, як Верховний суд країни відхилив його клопотання про перегляд справи, повідомляє The Guardian.

30-річний Мохаммад Джавад Вафай Сані був арештований у 2020 році за участь у масштабних протестах у 2019 році. Його також звинуватили у підтримці опозиційної групи “Організація народних моджахедів Ірану”. З того часу він перебуває у в’язниці, де його катують та утримують в одиночній камері.

15 грудня його клопотання про перегляд справи було відхилено. Того ж дня йому неочікувано дозволили зустрітись з матір’ю, що, на думку правозахисників, може бути сигналом про швидку страту.

“Його життя перебуває у значній небезпеці, виконання смертного вироку може відбутись у будь-який момент. Потрібно пам’ятати, що за останні шість років режим широко застосовував катування та всіма способами намагався змусити його відмовитись від членства в “Організації народних моджахедів Ірану””, – повідомив Шахін Гобаді з комітету з іноземних справ Нацради спротиву Ірану, коаліції опозиційного руху.

У вересні 2024 року Вафай Сані був визнаний винним у “розбещенні на Землі” та втретє засуджений до смертної кари, повідомила Amnesty International. Верховний суд підтвердив вирок 4 жовтня.

Нассім Папаянні, старший представник Amnesty International з питань Ірану, закликав владу країни негайно припинити будь-які плани щодо страти Сані та скасувати його обвинувальний вирок та смертну кару.

У листопаді понад 20 олімпійських медалістів, тренерів та інші спортсмени підписали лист з закликом не страчувати Сані.

“Бокс – це дисципліна, яка надихає на мужність, повагу та прагнення до самовдосконалення, а не привід для політичного покарання. Страта боксера, чемпіона, за висловлювання своїх ідей – це пряме посягання на фундаментальні цінності спорту та людської гідності”, – сказав президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман Сальдівар.

У 2023 році понад сотня експертів та організацій в області прав людини надіслали лист Верховному комісару ООН з прав людини Фолькеру Тюрку з закликом вжити заходів для запобігання страти спортсмена.

В Ірані існує історія страт спортсменів за їхні переконання. Зокрема у 1984 році було страчено капітана національної футбольної команди Хабіба Хабірі, у 1988 році – капітанку національної жіночої волейбольної команди Фурузан Абді, а у 2020 році 27-річного іранського чемпіона з боротьби Навіда Афкарі.