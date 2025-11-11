116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд

Перший трейлер майбутнього біографічного фільму «Майкл» про життя легендарного співака Майкла Джексона зібрав 116,2 мільйона переглядів у всьому світі за перші 24 години після виходу. Це - найуспішніший запуск музичного байопіку в історії та абсолютний рекорд для студії Lionsgate повідомляє Billboard.

Раніше лідерами були Taylor Swift: The Eras Tour (96,1 млн переглядів) та Bob Marley: One Love (60,1 млн).

Фільм вийде в прокат 24 квітня 2026 року. Байопік охопить шлях Майкла Джексона — від дитинства у складі Jackson 5 до світової слави та останніх років життя перед запланованим туром This Is It.

Головну роль виконає Джаафар Джексон, племінник поп-зірки. У трейлері він відтворює легендарні танцювальні рухи Майкла, зокрема знамениту «місячну ходу».

Режисером виступив Антуан Фукуа (Training Day, Equalizer), сценарій написав Джон Логан (Гладіатор, 007: Координати «Скайфолл»).

У фільмі також знялися Майлз Теллер, Колман Домінґо, Ніа Лонґ, Кет Ґрем, Лора Геррієр, Кендрік Семпсон та Джуліано Кру Валді, який зіграє юного Майкла.

