Історія божевілля: Майкла Джексона звинуватили у насильстві щодо п’яти дітей

Легендарного американського співака Майкла Джексона звинуватили у психологічному та сексуальному насильстві щодо п’яти дітей з однієї родини, що тривало понад 25 років.

Як повідомляє Daily Mail, четверо братів та їхня сестра з родини Касіо на початку цього місяця подали документи до суду, в яких містяться звинувачення у «грумінгу», «сексуальному насильстві» та «промиванні мізків».

Джексон часто називав Касіо «своєю другою родиною». Він познайомився з главою сімейства Домініком Касіо у 1984 році в нью-йоркському готелі, де той працював генеральним менеджером, а виконавець полюбляв там зупинятися.

Коли попзірка попросив дозволу познайомитися з дітьми Домініка, він, звісно ж, погодився. На той час у Домініка та його дружини Конні було двоє маленьких хлопчиків, п’яти та трьох років. Згодом у них народилося ще троє дітей: два хлопчики та дівчинка. Це була «дружба, яка тривала десятиліттями». Коли у Джексона з’явилися власні діти, старші сини Касіо допомагали доглядати за ними, а коли Френку Касіо виповнилося 18 років, він почав працювати особистим асистентом співака. Коли зірку звинуватили у знущаннях із маленького хлопчика у 1993 році, а потім у 2005 році, Френк віддано захищав Джексона. У 2011 році він також написав книжку «Мій друг Майкл: звичайна дружба з надзвичайною людиною».

У 2019 році брати і сестра Касіо переглянули фільм «Залишаючи Неверленд» та зрозуміли, що кожен і кожна з них зазнавали насильства з дитинства з боку свого відомого друга сім’ї.

«Усе крутилося довкола сексу: стосунки з неповнолітніми. Коли вони всі зрозуміли, що відбувалося, це стало для них найтравматичнішим досвідом. Їхня історія — божевілля», — сказало джерело.

У 2020 році родина Касіо підписали угоду про нерозголошення, в якій зазначалося, що вони ніколи не розповідатимуть про свій досвід із Майклом Джексоном. Нині брати та сестра звинувачують спадкоємців Джексона в «експлуатації тих самих моделей довіри, страху та умовної лояльності».

«Від початку 1980-х років щонайменше до 2009 року Майкл Джексон мав тісний контакт із дітьми Касіо. Це насильницьке спілкування відбувалося впродовж десятиліть і охоплювало сотні епізодів. Ця емоційна маніпуляція була розроблена для того, щоб забезпечити відданість кожного члена родини та забезпечити їхнє мовчання, змушуючи їх відчувати себе боржниками перед Майклом та ізолювати їх від будь-якого джерела захисту чи іншого погляду. Протягом багатьох років психологічного програмування Майкл культивував у Касіо залежність і страх, змушуючи позивачів вірити, що у них немає іншого вибору, окрім як підкоритися, і немає безпечного способу звільнитися. Наслідки такого формування зберігалися й у дорослому віці, залишаючи позивачів із глибоко вкоріненим переконанням, що висловлення своєї думки означатиме зраду», — йдеться у документі, поданому до Вищого суду округу Лос-Анджелес.