Кіра Найтлі прокоментувала участь в аудіопроєкті «Гаррі Поттер» на тлі бойкоту Роулінг

Англійська акторка Кіра Найтлі заявила, що не знала про заклики бойкотувати Джоан Роулінг перед тим, як приєдналася до роботи над новими аудіокнигами про Гаррі Поттера, пише видання The Guardian.

В акторки запитали, чи була їй відома інформація про те, що “деякі фанати закликають до бойкоту “Гаррі Поттера”.

Найтлі відповіла:

“Ні, я про це не знала. Мені дуже шкода. Знаєте, зараз ми живемо у час, коли всім нам доводиться вчитися співіснувати, правда ж? І в усіх нас дуже різні погляди”.

Вона додала: “Сподіваюся, ми всі зможемо знайти повагу один до одного”.

Найтлі озвучить професорку Долорес Амбридж у новій повній аудіоверсії серії про Гаррі Поттера. До акторського складу також увійшли Куш Джамбо (оповідачка), Г’ю Лорі (Альбус Дамблдор) і Різ Ахмед (Северус Снейп).

Як зазначається, заклики бойкотувати творчість Роулінг почастішали після її реакції на рішення Верховного суду Великої Британії щодо юридичного визначення поняття “жінка”.

Зокрема, верховний суд Великої Британії визнав, що терміни “жінка” та “стать” стосуються лише біологічних жінок та біологічної статі. Шотландська жіноча правозахисна організація, яку підтримує письменниця Джоан Роулінг, привітала це рішення.

Після цього Роулінг зазначила, що не вимагала усунення актора Паапи Ессіеду з майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, навіть попри те, що він підписав відкритого листа на знак протесту проти цього рішення.

Також нещодавно Роулінг відповіла на заяви Емми Вотсон у межах суперечки між авторкою та колишніми зірками фільмів про Гаррі Поттера щодо прав трансгендерних людей, сказавши, що акторка “навіть не усвідомлює, наскільки вона неосвідчена”.