Феномен поп-короля: Майкл Джексон мав майже 5 мільярдів фанів у всьому світі

На вершині своєї кар’єри Майкл Джексон збирав навколо себе неймовірну кількість прихильників. За даними The Guardian, у співпраці з такими медіа, як CNN та BBC, кількість його фанів оцінювали у 4,8 мільярда осіб. Це майже все населення планети на той час.

Видання зазначало, що навіть якби слава Джексона зменшилася вдвічі, він усе одно залишався б приблизно у вісім разів популярнішим за будь-кого іншого у світі.

Навіть після смерті співака його постать продовжує надихати та отримувати визнання. Книга рекордів Гіннеса свого часу називала його найвідомішою живою людиною, а у 2018 році Лондонська національна портретна галерея визнала Джексона найзображуванішою культурною постаттю XX століття.