Енергетична помста: Україна вибиває ключові нафтові та газові потужності РФ

Після масштабного російського удару по електричній інфраструктурі України на вихідних у більшості регіонів були застосовані графіки відключень світла тривалістю від 8 до 16 годин. Водночас Україна продовжує власну кампанію проти енергетичної інфраструктури Росії, пише Time.

Видання не виключає, що ще кілька влучних ударів по енергетичних об’єктах Кремля можуть настільки послабити військові ланцюги постачання та економіку РФ, що це змусить російського диктатора шукати мирне врегулювання.

У першій половині 2025 року Україна вразила щонайменше 13 російських нафтопереробних заводів, а до початку жовтня ця цифра зросла до 21 з 38 найбільших об’єктів, вивівши з ладу приблизно 38% потужностей Росії з переробки нафти.

Видання зазначає, що останні удари по Україні Росією могли бути спровоковані українськими атаками, зокрема шостим ударом по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгограді, електростанції у Волгореченську та нафтобазі в Криму.

За інформацією Financial Times, Україна використовує розвіддані США для нанесення ударів по пріоритетних об’єктах енергетики Росії. Це, на думку видання, свідчить про прагнення президента США Дональда Трампа змусити Кремль шукати мирне врегулювання.

Росія все ще залежить від експорту нафти і газу, що становить до 50% державного бюджету, проте експорт у вересні впав на 26%, а в жовтні було виведено з експлуатації ще більше об’єктів. Експорт газу досяг найнижчого рівня за останні 50 років, а переробка нафти — за останні п’ять років.

Через 20% дефіцит пального Росія змушена була ввести обмеження на експорт. Українські атаки відбуваються на тлі санкцій США проти «Лукойл» і «Роснефть», а Євросоюз обговорює повне припинення імпорту російського викопного палива до кінця 2027 року.

Видання припускає, що поєднання ударів України та міжнародних санкцій може стати критичним фактором для примушення Путіна до припинення вогню.

Як повідомляло раніше ForUa, "добрі дрони" долетіли до нафтохімічного заводу в Башкортостані.