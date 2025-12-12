Нічна атака дронів: критичні об’єкти РФ охоплені вогнем

У ніч на 12 грудня невідомі дрони атакували російський Ярославль, спричинивши пожежу на великому нафтопереробному заводі. Про це свідчать відео місцевих жителів та повідомлення російських Telegram-каналів.

За даними очевидців, над містом пролунало щонайменше сім вибухів, у небі стояв незрозумілий гул, а над одним із районів піднявся стовп диму. Попередньо вражений завод Ярославнефтеоргсинтез, який входить до компанії Славнефть та входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії за обсягами первинної переробки нафти. "На кадрах з Ярославля видно заграву у небі та масштабну пожежу", — повідомляють місцеві. Раніше місцевий губернатор оголосив тривогу через загрозу безпілотників, проте офіційного підтвердження щодо ураження НПЗ поки що не надходило.

Крім того, у Смоленську РФ тривала повітряна тривога, оголошена ще з вечора. Невідомо, чи пов’язана вона з атакою дронів, і чи вражена там ТЕЦ. Попередні дані свідчать, що атака стала частиною серії інцидентів, які стосуються ключових об’єктів російської інфраструктури, включно з іншими регіонами та портами.

Також одночасно шість російських аеропортів протягом ночі ховалися під "Килимами": Сочі, Владикавказ, Грозний, Магас та Ярославль.

Як повідомляло раніше ForUa, українські дрони паралізували аеропорти Москви.