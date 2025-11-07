﻿
Війна

"Добрі дрони" долетіли до нафтохімічного заводу в Башкортостані

Дрони Головного управління розвідки уразили Стерлітамакський нафтохімічний завод у російській республіці Башкортостан, повідомляє ГУР 7 листопада.

За повідомленням, ураження завдали оператори далекобійних дронів ГУР 6 листопада. Розвідка назвала його одним із ключових підприємств нафтохімпрому Росії.

«Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального», – повідомляє відомство.

ГУР нагадує, що на заводі виготовляють продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема – іонол, авіаційний бензин і синтетичні полімери.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Російські медіа напередодні повідомляли про вибух на території Стерлітамакського нафтохімічного заводу та дим на підприємством.

СНХЗ вже зазнав ураження українськими дронами 4 листопада. Тоді місцева влада заявила, що частково обвалився цех водоочищення. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження.

 Автор: Богдан Моримух

