Компроміс: Сенат США наблизив закінчення шатдауну

Сенат США підтримав остаточну версію фінансового документа, що дозволить відновити роботу федерального уряду та завершити найдовший у історії країни шатдаун. Компромісний законопроєкт тепер буде переданий на затвердження до Палати представників, де його сподіваються прийняти вже у середу, повідомляє CNN.

Нещодавно схвалена угода, яку, як очікується, підпише президент Дональд Трамп, передбачає відновлення критично важливих послуг, включно з федеральною продовольчою допомогою, а також оплату праці сотень тисяч федеральних працівників.

Законодавці Палати представників наразі повертаються до Вашингтона, щоб цього тижня покласти край історичному припиненню роботи уряду.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун паралізував авіацію США.