Глава Міненерго Світлана Гринчук прокоментувала розслідування НАБУ і САП

Глава Міненерго Світала Гринчук прокоментувала операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яку проводять НАБУ і САП. Посадовиця заявила про “тіньову толерантність до корупції”. Про це Гринчук заявила на брифінгу.

За її словами, є повне сприяння з боку компанії Енергоатом всім слідчим діям. Надаються всі запитувані документи.

Компанія не чинить опору чи приховування та відкрита до роботи із правоохоронними органами.

– Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені і буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції, – наголосила вона.

Гринчук також заявила, що Ігор Миронюк, який був в оприлюднених НАБУ матеріалах, не є її радником.

– Наскільки знаю, у попереднього міністра (Германа Галущенка. – Ред.) такого радника також немає, – додала вона.

Світала Гринчук раніше була заступницею Германа Галущенка.

У Верховній Раді зареєструвано проєкти постанов про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції України та міністерки енергетики Гринчук.

– Я не буду зараз на це реагувати, тому що я не розумію претензій… Я б не хотіла реагувати на домисли, які публікуються, та на заяви, які робляться. Я роблю свою роботу, – зазначила вона.

ForUA нагадує, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в "Енергоатомі".

Детективи НАБУ також прийшли з обшуками до бізнесмена Тимура Міндіча.

Згодом НАБУ і САП повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом.

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи.

Детективи повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Його приміщення належить родині колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

– Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України, – йдеться в повідомленні.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.