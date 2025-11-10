Німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Німецька поліція, прокуратура та інші особи, знайомі з тонкощами справи, розробили, як вони стверджують, чітку картину того, як елітний український військовий підрозділ здійснив атаки під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, повідомляє The Wall Street Journal.



Відстежуючи компанії з прокату човнів, телефони і номерні знаки, потсдамська команда заклала основу для того, щоб німецька влада видала ордери на арешт трьох солдатів спеціального українського військового підрозділу і чотирьох ветеранів-глибоководників, кажуть люди, знайомі з цією справою.

За їхніми словами, метою диверсантів було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з Німеччиною.



Вирішальним доказом стала зерниста чорно-біла фотографія, зроблена німецькою швидкісною пасткою. На ній було зображено обличчя українського глибоководного водолаза, якого поліція ідентифікувала за допомогою комерційного програмного забезпечення для розпізнавання облич. За лічені хвилини вони знайшли його профілі в соціальних мережах і професійні вебсайти з посиланнями на інших підозрюваних у цій справі.

Українського водолаза, якого команда відстежила в Польщі, згодом доставили в Україну на чорному BMW з дипломатичними номерами, за кермом якого нібито був український військовий аташе у Варшаві.

Командира диверсійного підрозділу тим часом знайшли в Італії після виснажливих пошуків. Спочатку в розпорядженні детективів була лише паспортна фотографія усміхненого, широкоплечого чоловіка з блідо-блакитними очима, розповідають люди, знайомі з ходом розслідування.

Вона була взята з українського проїзного документа, який він використовував під час операції: справжнього паспорта, виданого на чуже ім'я, що, за словами поліції, є типовим для операцій українських спецслужб. Він не був присутній у соціальних мережах, і його фото не було в жодній європейській або союзницькій базі даних.

Невдовзі прикордонна поліція однієї з дружніх країн знайшла збіг. Чоловік їздив туди у справах.

Детективи отримали копію його паспорта зі справжнім ім'ям та датою народження. Вони ідентифікували його як Сергія К., 46-річного ветерана Служби безпеки України. Він вступив до спецпідрозділу в перший день російського вторгнення і командував підрозділом протиповітряної оборони під час битви за Київ у перші тижні війни.

Очікується, що до грудня італійські судді вирішать, чи екстрадувати українця до Німеччини. Німецька поліція вже підготувала спеціальний літак, який забере Сергія з Італії і доставить його до Гамбурга для суду.

Фото: ОП.