Свириденко: Тарифи на електроенергію для населення залишаються без змін цієї зими

Ціни на електроенергію для населення залишаться без змін цієї зими. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, Уряд ухвалив рішення продовжити дію програми спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію до 30 квітня 2026 року, згідно з яким під час опалювального сезону українці, як і раніше, сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Для домогосподарств, які користуються електроопаленням, зберігається знижений тариф:

за споживання до 2000 кВт⋅год на місяць — 2,64 грн за кВт⋅год,

за обсяги понад ліміт — 4,32 грн за кВт⋅год.

Як зазначила Свириденко, таке рішення є частиною комплексної державної програми підтримки українців у зимовий період, що має на меті зменшити фінансове навантаження на родини в умовах високих витрат на опалення.

ForUA нагадує, раніше компанія повідомляла, що з 16:00 22 жовтня у всіх регіонах, де раніше були аварійні відключення, вводяться погодинні графіки відключень для відновлення електропостачання. Обсяг становив до трьох черг одночасно.

Час і тривалість відключень можна дізнатися на сайтах обленерго у вашому регіоні. Крім того, з 16:00 до 22:00 22 жовтня діяли обмеження потужності для промислових споживачів.