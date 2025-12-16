Кабмін повідомив про вивільнення 800 МВт потужності, що дозволить скоротити відключення світла, – Свириденко

Уряд знайшов можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності за результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

Про це розповіла українська премʼєрка Юлія Свириденко за підсумками наради з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Кабінету міністрів про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

За її словами, вивільнення додаткової потужності дозволить скоротити тривалість графіків відключення світла для населення та промисловості.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", — йдеться у дописі глави уряду.

Свириденко зауважила, що зі списків виключили дві категорії. А саме:

споживачі потужністю менш ніж 100 кВт;

обʼєкти, до яких було підключено низку інших споживачів.

Визначених під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачів супутнього навантаження, що не є критичними, переведуть на графіки відключень за загальним порядком.

"Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях", — додала очільниця Кабміну.

Раніше ForUA повідомляв, що внаслідок нічних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях зафіксовано масштабні знеструмлення. Станом на ранок 16 грудня підконтрольна територія Донецької області повністю залишилася без електропостачання, а в Харківській області введено екстрені обмеження