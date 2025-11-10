Шатдаун на фініші: Трамп підтвердив досягнення угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що урядовий шатдаун у країні може незабаром завершитися. “Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро”, — сказав Трамп журналістам.

У Сенаті США було досягнуто двопартійної угоди щодо фінансування уряду до 30 січня. Водночас передбачено проведення окремого голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування, яке має відбутися у грудні, повідомляє CNN.

Джерела видання повідомляють, що домовленість передбачає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців, а також включає положення, яке має запобігти подібним діям у майбутньому. Крім того, угода забезпечує фінансування програми продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік. Також угода гарантує, що всім федеральним службовцям буде виплачено компенсацію за час, коли уряд не працював.

За словами джерел у Сенаті, у фракції Демократичної партії достатньо голосів, щоб ухвалити угоду й покласти край 40-денному припиненню роботи уряду. Щонайменше вісім сенаторів-демократів погодилися підтримати документ, який було узгоджено в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів та інших високопосадовців.

