Прем’єр-міністр Словаччини відмовився підтримати використання активів РФ для військових потреб України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив рішуче заперечення проти використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, повідомляє Bloomberg.

Єврокомісія запропонувала план, який дозволив би урядам країн ЄС спрямувати на підтримку України до 185 млрд євро — більшість з яких складають заморожені в Європі російські державні активи — без їхньої фактичної конфіскації. Однак реалізацію плану загальмувало занепокоєння Бельгії, на території якої зосереджена основна частина цих активів.

"Словаччина не братиме участі в будь-яких юридичних або фінансових схемах щодо використання заморожених активів, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові витрати в Україні", — заявив Фіцо.

За його словами, застосування російських коштів на користь України лише "підігріватиме" конфлікт.

"Ми хочемо завершити війну чи лише продовжуємо її підживлювати? Якщо надати Україні 140 мільярдів євро, війна триватиме ще мінімум два роки", — додав словацький прем’єр.

Фіцо підкреслив, що Словаччина виступає за мирне вирішення конфлікту, а будь-яка фінансова підтримка, яка лише подовжує бойові дії, є неприйнятною для його уряду.