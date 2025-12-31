Рейтинг причин: чому Україна не була достатньо готова до вторгнення на думку громадян

Згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, серед громадян немає єдиної думки щодо факторів, які завадили країні підготуватися належним чином. Опитування проводилося серед тих респондентів, які вважають рівень підготовки недостатнім.

Рейтинг причин недостатньої підготовки за оцінкою українців:

Політична влада не змогла докласти необхідних зусиль — 49%. Показник демонструє зростання порівняно з вереснем 2025 року (46%) та лютим (41%). Найчастіше цю причину обирали жителі Заходу та Центру (по 53%), дещо менше — на Півдні та Сході (по 42%).

Населення не вірило у вторгнення і не готувалося — 29%. У вересні цей показник був вищим і становив 35%. У регіональному розрізі думки розподілилися майже рівномірно: від 25% на Заході до 31% на Сході та Півдні.

Діяльність проросійських сил та агентів — 18%. Цей показник залишається стабільним (у попередні періоди — 17%).

Військове командування не змогло докласти належних зусиль — 15%. Відсоток опитаних, які поділяють цю думку, не змінився.

Надмірні ресурси росії — 13%. Кількість людей, які вважають це основною причиною, суттєво зменшилася порівняно з попередніми 21%.

Недостатня підтримка західних союзників — 11%. Раніше цей фактор вважали визначальним 15% респондентів.