У Парижі затримали дівчат-ісламісток, які обговорювали можливість терактіів у публічних місцях

Дівчатам, яких затримали в Парижі за підозрою у підготовці терактів – від 18 до 21 років, вони обговорювали атаки у барах або концертних залах французької столиці.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляють Le Figaro та RTL.

За словами співрозмовників, підозрюваним у справі – 18, 19 і 21 рік, усі три мають громадянство Франції. Двох дівчат затримали в агломерації Ліона, одну – у містечку неподалік Орлеана. Лідеркою групи вважають 19-річну, яка після старшої школи не продовжила навчання і не мала роботи.

Правоохоронці вийшли на їхні переписки завдяки перехопленню її спілкування з ісламістом, який вже був у фокусі уваги.

Дівчата обговорювали придбання автоматів Калашникова і виготовлення "поясів смертника". Вони не обрали конкретних цілей для нападу, але задумувались про бари або концертні зали Парижа.

Щонайменш один раз дівчата організували фізичну зустріч, що навело слідчих на думку, що вони можуть перейти до дій.

Подальше слідство буде з’ясовувати, наскільки вони мали реальні наміри втілювати свої розмови у життя. Затримані тепер заперечують, що готували реальний теракт.

Затримання збіглося з наближенням 10-ї річниці ісламістських терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, який вважається одним з найбільших у Європі. У зв’язку з цією датою очільник МВС доручив посилити пильність, особливо у знакових публічних місцях, біля концертних залів і місць святкувань.