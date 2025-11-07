Знайдено альтернативу дронам Mavic, готується масове виробництво, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні масово вироблятимуть альтернативу дронам Mavic.

Про це глава держави повідомив за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

– Мавіки. Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено – буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз буде готуватись фінансування і відповідні контракти, – наголосив Володимир Зеленський.

Також очільник держави зазначив, що до системи додаткових балів потрібно внести й дрони для евакуації, оскільки збереження життів є пріоритетом.

Володимир Зеленський також розповів, що найближчим часом військові розроблять програму для посилення захисту неба над Херсоном.

– Програму сьогодні представили, вона вже готова. Підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, найгарячіших громад, – додав президент Зеленський.

Дрони Мавік розробила та випускає китайська компанія DJI, яка є одним із найбільших у світі виробників такого виду безпілотників. Мавіки проєктувалися для цивільного та комерційного використання, але з початком повномасштабної війни ці дрони Сили оборони найчастіше застосовують проти російської армії.

У квітні 2024 року повідомлялося, що українським інженерам вдалося передати у серійне виробництво безпілотник з іронічною назвою Шмавік, який встиг стати повноцінним аналогом Мавіків. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у червні 2025 року повідомив, що в Україні розробили антидронові патрони, які значно збільшують шанси вразити FPV-дрони або Mavic.