﻿
Економіка

Обсяг міжнародних резервів сягнув рекорду за всю історію України

Обсяг міжнародних резервів сягнув рекорду за всю історію України

На 1 листопада міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 49 516,3 млн. дол., що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

"У жовтні вони зросли на 6,4%. Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - повідомляє НБУ.

На валютні рахунки уряду в НБУ в жовтні надійшло 6 398,4 млн. дол., у тому числі:

- 4 694,0 млн. дол. – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); 
- 1 079,4 млн. дол. – через рахунки Світового банку; 
- 507,7 млн. дол. – від розміщення ОВДП; 
- 117,3 млн. дол. – від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол., у тому числі:

- 368,9 млн. дол. – обслуговування та погашення ОВДП; 
- 199,5 млн. дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; 
- 16,1 млн. дол. – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком; 
- 14,7 млн. дол. – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР; 
- 12,3 млн. дол. – обслуговування боргу перед ЄС; 
- 0,1 млн. дол. – сплата іншим кредиторам.

Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн. дол.

НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 834,9 млн. дол. та викупив до резервів 0,8 млн. дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив 2 834,1 млн. дол.

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 126,8 млн. дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяців майбутнього імпорту.

Фото: НБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НБУгрошіУкраїнарезерви
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ліга конференцій УЄФА: "Шахтар" завдав поразки ісландському "Брейдабліку"
Спорт 06.11.2025 23:37:38
Ліга конференцій УЄФА: "Шахтар" завдав поразки ісландському "Брейдабліку"
Читати
У Мінцифри анонсували інтеграцію голосового штучного інтелекту до "Дії"
Технології 06.11.2025 23:18:21
У Мінцифри анонсували інтеграцію голосового штучного інтелекту до "Дії"
Читати
У проекті Держбюджету-2026 не передбачено індексацію грошового забезпечення військових
Економіка 06.11.2025 22:59:49
У проекті Держбюджету-2026 не передбачено індексацію грошового забезпечення військових
Читати

Популярнi статтi