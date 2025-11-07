Обсяг міжнародних резервів сягнув рекорду за всю історію України

На 1 листопада міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 49 516,3 млн. дол., що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

"У жовтні вони зросли на 6,4%. Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - повідомляє НБУ.



На валютні рахунки уряду в НБУ в жовтні надійшло 6 398,4 млн. дол., у тому числі:



- 4 694,0 млн. дол. – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

- 1 079,4 млн. дол. – через рахунки Світового банку;

- 507,7 млн. дол. – від розміщення ОВДП;

- 117,3 млн. дол. – від Банку розвитку Ради Європи.



За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол., у тому числі:



- 368,9 млн. дол. – обслуговування та погашення ОВДП;

- 199,5 млн. дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

- 16,1 млн. дол. – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

- 14,7 млн. дол. – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

- 12,3 млн. дол. – обслуговування боргу перед ЄС;

- 0,1 млн. дол. – сплата іншим кредиторам.



Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн. дол.



НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 834,9 млн. дол. та викупив до резервів 0,8 млн. дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив 2 834,1 млн. дол.



У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 126,8 млн. дол.



Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяців майбутнього імпорту.

Фото: НБУ.