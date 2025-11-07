Гігантів соцмереж чекає суд через маніпуляції

У США суддя Верховного суду Лос-Анджелеса дозволила продовжити судові процеси проти Meta, ByteDance, Alphabet та Snap, яких звинувачують у свідомому створенні залежності в підлітків через дизайн їхніх платформ. Згідно з рішенням судді Керолін Б. Куль, справи проти Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та Snapchat можуть перейти до розгляду присяжними. Суд відхилив спроби компаній уникнути процесу, залишивши чинними ключові звинувачення щодо маніпулятивних алгоритмів і впливу на психічне здоров’я молоді, повідомляє Bloomberg.

Перші три слухання мають розпочатися вже у січні 2026 року. Очікується, що користувачі свідчитимуть про випадки залежності, депресії, тривожності та інших наслідків надмірного користування соцмережами. Якщо позивачі виграють, компаніям можуть загрожувати мільярдні компенсації та примусові зміни політик, що регулюють доступ неповнолітніх до платформ.

У компаніях усі звинувачення відкидають. «Ці позови фундаментально неправильно розуміють, як працює YouTube, і звинувачення просто не відповідають дійсності», — заявив речник Google Хосе Кастанеда, додавши, що платформа має вбудовані механізми батьківського контролю.

У Snap наголосили, що Snapchat відрізняється від традиційних соцмереж, адже орієнтований на безпечне спілкування з друзями та родиною.

Цей судовий процес може стати першим масштабним випробуванням юридичної відповідальності соціальних платформ за вплив їхніх алгоритмів на психічне здоров’я молоді.

