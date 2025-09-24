Meta інтегрує штучний інтелект у Facebook Dating: що зміниться для користувачів

Новий асистент працюватиме як чат-бот і допомагатиме користувачам знаходити більш відповідні пари та вдосконалювати свої профілі, пише TechCrunch.

ШІ-асистент у Facebook Dating

Помічника можна буде попросити, наприклад, знайти “дівчину з Брукліна, яка працює в технологіях”, або отримати підказки щодо того, як краще описати себе в анкеті.

Окрім цього, компанія запускає функцію Meet Cute, яка щотижня пропонуватиме користувачеві одне “сюрпризне знайомство”, підібране алгоритмом.

У Meta пояснюють, що така ідея має допомогти уникнути “втоми від свайпів”, яка добре знайома всім, хто користується застосунками для знайомств.

Facebook Dating – статистика користувачів

За словами компанії, кількість знайомств серед молодих людей віком від 18 до 29 років у Facebook Dating зросла на 10% у річному вимірі.

Щомісяця сотні тисяч представників цієї вікової категорії створюють нові профілі, однак за масштабами сервіс усе ще значно поступається конкурентам. Для порівняння, Tinder має близько 50 млн щоденних активних користувачів, а Hinge – близько 10 млн.

ШІ та застосунки для знайомств

Штучний інтелект сьогодні вже став стандартом для найбільших платформ знайомств.

Match Group, яка володіє Tinder, Hinge та OKCupid, торік уклала партнерство з OpenAI та інвестувала понад $20 млн доларів у впровадження нових технологій. Це дало можливість запускати такі інструменти, як автоматичний вибір найкращих фото на Tinder чи підказки для покращення відповідей у профілях Hinge.

Схожі функції інтегрував і Bumble. Засновниця компанії Вітні Вулф Герд навіть заявила, що у майбутньому користувачі можуть отримати особистих “ШІ-консьєржів”, які ходитимуть на побачення з іншими цифровими асистентами, щоб визначати сумісність.