Астронавти з КНР застрягли в космосі

Трьох китайських астронавтів заблокувало на орбіті після того, як у космічний корабель Shenzhou-20 врізався невідомий об’єкт. Про це повідомило Китайське агентство пілотованих космічних польотів (CMSA), пише Mirror.

Астронавти Чень Дун, Чень Чжунжуй та Ван Цзе виконують місію на орбітальній станції Тяньгун (Небесний палац) із квітня. Їхній апарат мав повернутися на Землю 5 листопада, але політ скасували через пошкодження корпусу корабля після удару.

– Припускаємо, що пілотований космічний корабель Shenzhou-20 зазнав удару від невеликого уламка на орбіті. Наразі оцінюється масштаб пошкоджень та потенційні ризики. Для убезпечення астронавтів та успішного завершення місії ухвалено рішення відкласти повернення екіпажу, – йдеться у заяві CMSA.

Тож поки команда залишається на китайській космічній станції. Інженери на Землі перевіряють корабель, щоб визначити, чи можливо провести ремонт безпосередньо на орбіті перед повторним входом в атмосферу. Тривалість затримки поки не визначена.

Місії програми Shenzhou зазвичай тривають близько шести місяців – астронавтів доставляють на станцію для наукових досліджень, технічного обслуговування, зокрема, усунення наслідків ударів космічного сміття.

Інцидент із Shenzhou-20 знову актуалізував проблему зростання кількості космічного сміття, яке обертається навколо Землі зі швидкістю понад 28 тис. км/год. Науковці попереджають, що навіть невеликі уламки становлять небезпеку для апаратів та екіпажів.

Астрофізик Ієн Віттакер з Ноттінгемського університету пояснив, що нині на орбіті перебуває понад 36 тис. об’єктів, більших за мобільний телефон, і ця кількість стрімко зростає.

– Ймовірність удару поки низька, але з кожним роком зростає. Будь-який уламок, який не згорить в атмосфері, падає на Землю з великою швидкістю, нагріваючись до дуже високих температур і становлячи загрозу для життя та майна, – зазначив науковець.