Свiт

Китайські автомобілі шпигують за польською армією

Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на військові об'єкти через побоювання, що їх бортові датчики можуть використовуватися для збору конфіденційних даних.

Такі автомобілі, як і раніше, можуть допускатися на об'єкти, що охороняються, якщо певні функції відключені і вжиті інші заходи безпеки, що вимагаються правилами безпеки кожного об'єкта, повідомляє Reuters.

Щоб обмежити ризик витоку конфіденційної інформації, військові також заборонили підключати службові телефони до інформаційно-розважальних систем у транспортних засобах китайського виробництва.

Обмеження не поширюються на загальнодоступні військові об'єкти, такі як лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури або гарнізонні клуби.

Ці заходи є запобіжними і відповідають практиці, яка застосовується членами НАТО та іншими союзниками для забезпечення високих стандартів захисту оборонної інфраструктури.

 Автор: Галина Роюк

