Китайські автомобілі шпигують за польською армією

Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на військові об'єкти через побоювання, що їх бортові датчики можуть використовуватися для збору конфіденційних даних.

Такі автомобілі, як і раніше, можуть допускатися на об'єкти, що охороняються, якщо певні функції відключені і вжиті інші заходи безпеки, що вимагаються правилами безпеки кожного об'єкта, повідомляє Reuters.



Щоб обмежити ризик витоку конфіденційної інформації, військові також заборонили підключати службові телефони до інформаційно-розважальних систем у транспортних засобах китайського виробництва.

Обмеження не поширюються на загальнодоступні військові об'єкти, такі як лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури або гарнізонні клуби.



Ці заходи є запобіжними і відповідають практиці, яка застосовується членами НАТО та іншими союзниками для забезпечення високих стандартів захисту оборонної інфраструктури.

Фото: tumba.kz.