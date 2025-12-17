Чиновникам у регіонах дали вказівку підготувати запаси пального, матеріалів і ліків

Керівництво всіх областей України має сформувати запаси будівельних матеріалів, пального, медикаментів, продовольства та спеціалізованої техніки для оперативного реагування на наслідки обстрілів.

Про це йшлося під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ із посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За його словами, основну увагу на засіданні приділили ліквідації наслідків масованих ракетних ударів по Одеській області. Наразі всі населені пункти регіону вже забезпечені теплом і водопостачанням, більша частина області — з електроенергією. Аварійні бригади продовжують роботи з відновлення світла для близько 30 тисяч абонентів у двох районах Одеси та області.

Кулеба наголосив, що наявність критично важливих резервів безпосередньо впливає на швидкість реагування на надзвичайні ситуації та можливість негайного початку відновлювальних робіт після обстрілів.

Окремо обговорювалася стійкість критичної інфраструктури, яка має функціонувати з урахуванням постійної загрози ракетних і дронових атак та можливих сценаріїв масових відключень. Йдеться про енергопостачання, тепло, водопостачання і водовідведення, транспорт та зв’язок, а також про належне планування, підготовку персоналу і наявність чітких алгоритмів дій на місцях.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер за підсумками засідання підтвердив, що відновлювальні роботи в регіоні тривають безперервно. За його словами, електропостачання намагаються якнайшвидше повернути в кожну оселю.

Кіпер також підкреслив, що питання готовності критичних резервів актуальне для всіх областей країни, адже саме ці ресурси визначають ефективність реагування на наслідки російських атак.

Раніше стало відомо, що наслідки масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області 13 грудня офіційно визнали надзвичайною ситуацією державного рівня.