Нічний терор у чотирьох областях: пошкоджено житлові будинки, школи та енергетичну інфраструктуру

У ніч на 18 грудня 2025 року рвшисти здійснили серію дронових атак на Черкаську, Одеську, Сумську та Миколаївську області, повідомили голови обласних військових адміністрацій. За попередньою інформацією, внаслідок ударів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та освітні заклади.

Сумська область

У Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру: вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях. Загиблих немає, щонайменше одна людина постраждала.

Одеська область

В Одеському районі внаслідок атаки дронів пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та навчальному закладі. Загоряння не зафіксовано. Постраждало семеро осіб: шістьом допомога надана на місці, ще одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Миколаївська область

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого залишилися без електропостачання населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах. Постраждалих немає.

Черкаська область

Дронова атака була спрямована на обласний центр. За словами Ігоря Табурця, є наслідки для інфраструктури, всі служби працюють, деталі уточнюються.

Кривий Ріг

Зафіксовано влучання у житлові сектори, що призвело до займання. У найближчій школі розгорнуто штаб допомоги постраждалим. Постраждало двоє людей: чоловік 58 років та жінка 67 років.

Місцеві служби продовжують усувати наслідки атак, відновлювати інфраструктуру та надавати допомогу постраждалим.

