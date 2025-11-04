Ніч вибухів у РФ: в п’яти регіонах атаковані заводи, підстанції й НПЗ

Увечері 3 листопада та вночі 4 листопада на території Росії зафіксували серію вибухів і пожеж у кількох областях. Під удари потрапили об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури — зокрема електропідстанції в Курській області, нафтопереробний завод у Нижньогородській області та нафтохімічний завод у Башкортостані.

У місті Рильськ Курської області повідомили про «приліт» по електропідстанції. За даними російських пабліків, без електропостачання залишилися понад 16 тисяч споживачів у трьох районах: Рильському, Глушківському та Коренівському. У мережі публікували фото та відео задимлення над містом.

Місцеві жителі Борисоглібська (Воронезька область) повідомили про понад 10 вибухів у різних частинах міста. Губернатор регіону заявив, що нібито «збито сім дронів».

У Нижньогородській області близько 2:15 ночі пролунало до 12 вибухів у місті Кстово. Там спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, який є одним із ключових промислових об’єктів регіону. Через інцидент тимчасово зупиняли роботу аеропорту в Нижньому Новгороді.

Вранці 4 листопада у місті Стерлітамак (Башкортостан) пролунала серія вибухів на території «Стерлітамакського нафтохімічного заводу», який входить до російського холдингу «Росхім». Місцева влада спершу заявила про «надзвичайну подію», однак пізніше губернатор Радій Хабіров підтвердив атаку двох безпілотників. Один із них влучив у цех водоочищення, де частково обвалилося перекриття. Жертв і постраждалих немає, проте завод зазнав пошкоджень. За офіційною версією, підприємство працює у штатному режимі.

Повідомлення про вибухи також надходили з Липецької та Волгоградської областей. У місті Фролово після «хлопків» зникло світло та з’явилися проблеми зі зв’язком.

Крім того, через активність безпілотників тимчасово обмежували роботу аеропортів Уфи, Казані та Нижньокамська.

