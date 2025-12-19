Путін готовий припинити вогонь на час виборів в Україні, але вимагає можливості голосувати українцям у Росії

Кремлівський ватажок Владімір Путін заявив, що Москва готова розглянути питання припинення вогню у день можливих виборів в Україні.

Про це він розповів на пресконференції за підсумками року, повідомляє російське видання Meduza.

Тему виборів в Україні порушила представниця організації колишнього народного депутата Віктора Медведчука «Другая Украіна».

Путін висловив думки, що для проведення виборів в Україні не потрібно окремо припиняти вогонь, оскільки, мовляв, Росія змогла провести голосування під час війни.

А втім, він зазначив, що Росія готова обміркувати «забезпечення безпеки» в день виборів, принаймні утриматися від далекобійних ударів.

Крім того, Путін заявив, що українці, які проживають у Росії, також повинні отримати можливість проголосувати.

Нагадаємо, головний рашист неодноразово ставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського та вимагав для укладання мирної угоди спершу провести президентські вибори. Він також пропонував запровадити тимчасове управління в Україні під егідою ООН, щоб за цей час провести голосування.

Президент США Дональд Трамп теж висловлював думку, що Україні варто провести президентські вибори. Після такого чергового заклику у грудні український президент оголосив, що Україна буде готова до проведення виборів «у наступні 60-90 днів» після гарантування безпеки для виборців з боку партнерів та ухвалення певних законодавчих змін народними депутатами.

Нагадаємо, Конституція України зазначає, що президента обирають на п’ять років. Тому повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024-го. А втім, провести нові вибори на території України під час повномасштабної війни, в умовах постійних обстрілів, окупації частини територій та виїзду тисяч громадян за кордон складно, пояснював Зеленський.

У Центральній виборчій комісії наголошували: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, не проводяться.