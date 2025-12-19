Кількість іноземних студентів в Україні нібито зросла попри війну

У 2025 році до закладів вищої освіти України зарахували 5475 іноземних студентів — це на 534 особи більше, ніж торік. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, зростання кількости вступників з-за кордону свідчить про збереження довіри до української вищої освіти, яка залишається конкурентною навіть в умовах повномасштабної війни.

Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців цього року став менеджмент. Також стабільно високий попит мають медицина, право та комп’ютерні науки. Окрім цього, абітурієнти з інших країн обирають гуманітарні й економічні напрями підготовки.

Географія навчання загалом не зазнала істотних змін: найбільше іноземних студентів навчаються в Києві, а також у закладах Харківської, Сумської, Одеської та Запорізької областей.

Бабак наголосив, що присутність іноземних студентів має не лише репутаційне значення, а й приносить економічний ефект, сприяє розвитку наукових партнерств та інтеграції України у глобальний освітній простір. За його словами, це ще один аргумент на користь того, що інвестиції в освіту та університети мають залишатися пріоритетом навіть під час війни.

Втім, до слів пана Бабака слід ставитися обережно. Після початку повномасштабного вторгнення Україна майже повністю втратила іноземних студентів, заявляв у травні 2025 року заступник міністра освіти Михайло Винницький.

До 2022 року в українських вишах, за його інформацією, навчалося близько 83 тисячі іноземців. Сьогодні ж (станом на весну 2025 року. — Ред.) — лише 8 тисяч. Це означає падіння удесятеро — лише 10% від довоєнного рівня. За словами Винницького, така ситуація стала великою фінансовою втратою для освітньої системи. Адже навчання іноземців приносило суттєвий прибуток університетам. Тепер ці надходження фактично зникли.