У Варшаві знову заговорили про «невдячність» Києва

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Словаччини заявив про відсутність вдячності з боку України за підтримку, яку Варшава надає з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє польське видання Onet із посиланням на слова політика, Навроцький під час спільної пресконференції у Словаччині згадав про низку невирішених питань між Варшавою та Києвом — зокрема, ексгумації на Волині та аграрну кризу, спричинену поставками української продукції.

«Допомога Україні та позиція щодо того, кого Польща підтримує після російського нападу, не звільняє мене від необхідності відстоювати інтереси своєї держави на міжнародній арені», — зазначив Навроцький.

Президент наголосив, що протягом останніх років деякі дії українського керівництва, зокрема Володимира Зеленського, нібито демонстрували відсутність вдячності польському народу. «Невирішені польсько-українські питання щодо ексгумації на Волині чи певна криза з сільськогосподарською продукцією, яка заполонила Польщу… мушу сказати, що вони мені не байдужі», — сказав він.

Водночас Навроцький підкреслив, що підтримка України у війні проти Росії не суперечить реалізації польських національних інтересів. «Можна чітко висловлювати свою позицію щодо Путіна та Росії, і водночас реалізовувати ідею польської держави», — додав президент.

Коментарі Навроцького пролунали на тлі зростання напруги у польсько-українських відносинах, зокрема після суперечок навколо аграрного експорту, історичної пам’яті та позиції Варшави в межах ЄС щодо фінансової підтримки Києва.

