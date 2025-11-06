На Дніпропетровщині ворог знову атакував житлові будинки

У ніч на 6 листопада російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Кам’янському Дніпропетровської області. Унаслідок удару постраждали щонайменше вісім людей, пошкоджені житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

«У Кам’янському після ворожої атаки виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах і перекриття одного з під’їздів чотириповерхівки. Пошкоджені автомобілі, транспортне підприємство та елементи інфраструктури. Постраждали вісім людей», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. У місті працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

Крім того, російські війська вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району, де зайнялася будівля комунального підприємства.

На Нікопольщині окупанти цілили FPV-дронами та артилерією по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджені п’ятиповерховий і приватний будинки, а також лінії електропередач.

За даними Повітряних Сил, у небі над Дніпропетровщиною було знищено 13 безпілотників.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти пошкодили критичну інфраструктуру українських АЕС.