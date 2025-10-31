Рашисти пошкодили критичну інфраструктуру українських АЕС, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) після атаки РФ 30 жовтня зафіксувало пошкодження підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні.

За інформацією МАГАТЕ, ранком 30 жовтня обстріли України призвели до пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, що обслуговують атомні електростанції. «Після цього команди МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС (ПУАЕС) та Хмельницькій АЕС (ХАЕС) повідомили про втрату доступу до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі», — зазначено у звіті.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС (РАЕС) повідомила, що станція зменшила потужність двох із чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними та постійно присутніми: «Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захисту».

МАГАТЕ закликає всі сторони неухильно дотримуватися міжнародних норм і стандартів безпеки, аби уникнути загрози для населення та критичної інфраструктури

Як повідомляло раніше ForUa, Москва порушує міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки.