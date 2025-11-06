﻿
Укрзалізниця зупинила рух поїздів у напрямку Донеччини

"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове припинення руху поїздів у Донецьку область. Відтепер потяги Краматорського напрямку не доїжджатимуть навіть до станцій Гусарівка або Барвінкове на Харківщині. Причина — загроза безпеці пасажирів через посилення обстрілів і складну ситуацію в регіоні.

Замість потягів на ділянці між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою станцією курсуватимуть автобуси. Вони забезпечуватимуть пересадку пасажирів, а провідники супроводжуватимуть людей і допомагатимуть зорієнтуватися на місці.

У компанії наголошують, що це вимушений крок. Рух поїздів буде відновлено, щойно ситуація дозволить і це стане безпечним для пасажирів та персоналу.

 Автор: Тетяна Андрійко

