Стало відомо коли українці зможуть скористатись безкоштовними поїздками за програмою «УЗ-3000»

Безкоштовно скористатися поїздками за програмою «УЗ-3000» українці зможуть виключно в періоди низької мобільності, коли залізничні вагони курсують напівпорожніми. Про це заявив член Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко, коментуючи деталі нової ініціативи.

Обмеження на пікові сезони

Лещенко наголосив, що програма, яка передбачає 3000 безкоштовних кілометрів для подорожей залізницею, не буде доступна в пікові сезони, зокрема під час канікул або свят.

«Зрозуміло, що в час канікул або свят не буде високий попит. Але ми і не пропонуємо ці періоди в програму УЗ-3000. Пропонуємо період низької мобільності. Хто хоче — перенесе поїздку і поїде безкоштовно. Хто не хоче — поїде у високий сезон, коли всі квитків будуть іти в продажах», – пояснив Сергій Лещенко.

Використання наявного ресурсу

За його словами, ресурсом для програми є сотні вільних місць у потягах, які наразі їздять напівпорожніми у низький сезон (наприклад, листопад) на популярних напрямках, як-от до Львова, Ужгорода чи Одеси.

«Зараз листопад, це низький сезон мобільності українців. Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні... Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗ-3000 . Без жодних нових видатків на ці бонусні місця», — підкреслив Лещенко.

Він також додав, що використання «преміальних кілометрів» є правом, а не обов'язком пасажира.

Таким чином, програма має на меті стимулювати подорожі в менш завантажені дні та маршрути, не створюючи додаткового дефіциту квитків у періоди високого попиту.

Нагадаємо, про програму «УЗ-3000» раніше анонсував Президент Володимир Зеленський, зазначивши, що кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 км потягом по Україні.