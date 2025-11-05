﻿
Російський дрон атакував об’єкт інфраструктури на Чернігівщини, у громадах немає світла, – ОВА

5 листопада у Чернігівському районі під час повітряної тривоги російський дрон влучив в об’єкт цивільної інфраструктури. У результаті цього у кількох громадах зникло світло.

На Чернігівщині дрон влучив в об’єкт цивільної інфраструктури

Як повідомляє Чернігівська РДА на своїй сторінці у Facebook, РФ вдарила по об’єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого  у кількох громадах відсутнє електропостачання.

– Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи, — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Чернігівськоум районі оголосили о 16:15. За даними Повітряних сил станом на 17:53, було зафіксовано кілька дронів на півночі Чернігівщини курсом на Городню, Седнів.

Як інформує АТ "Чернігівобленерго", внаслідок обстрілу РФ “пошкоджений важливий об’єкт у Чернігівському районі”.

 

 Автор: Сергій Ваха

обстріливійна в Україніагресія рфвідключення світлаЧернігівщина
