США запустили неозброєну МБР

5 листопада, Командування глобальних ударів Військово-повітряних сил США провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III з космічної бази Ванденберг, що в Каліфорнії.

Як повідомили на базі Ванденберг, це випробування, позначене як GT 254, мало на меті оцінити поточну надійність, бойову готовність і точність системи МБР.



Команда льотчиків ескадрильї стратегічних операцій, використовуючи бортову систему управління запуском (ALCS) з борту літака E-6B Mercury ВМС США, розпочала запуск, перевіривши ефективність та постійну доступність ALCS, резервної системи управління та контролю для сил МБР.



"Дані, зібрані під час випробування, мають неоціненне значення для забезпечення постійної надійності та точності системи зброї МБР", – сказала підполковник Каррі Рей, командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань.

Цей запуск є частиною серії рутинних і періодичних заходів, які мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III.

Неозброєна боєголовка міжконтинентальної балістичної ракети пролетіла приблизно 4200 миль (близько 6,8 тисячі км) до випробувального полігону протиракетної оборони Рональда Рейгана Командування космічної та протиракетної оборони армії США на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах.

Випробувальний полігон Рейгана оснащений сучасними датчиками, включно з високоточними метричними та сигнатурними радарами, оптичними датчиками та телеметрією. Вони зібрали важливі дані під час кінцевої фази польоту.

Фото: База Ванденберг.

