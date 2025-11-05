Одного з охоронців з кортежу Анджеліни Джолі забрали до ТЦК, - нардеп

Як повідомляв ForUA, американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі вдруге відвідала Україну. Цього разу вона прибула до українського Херсона для участі в гуманітарній місії.

Візит не обійшовся без інциденту. Як повідомляють місцеві канали, коли акторка прямувала до Херсона, по дорозі в Миколаївській області на блокпості при в’їзді до міста зупинили кортеж Джолі. Один з охоронців акторки, який їхав у джипі, мав проблеми з документами, через що його забрали до ТЦК.

Кортеж, включно з автомобілем Джолі, поїхав слідом за ним.

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив інцидент у своїх соцмережах: «Про охоронця Джолі - підтверджую, це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати».

Він також виставив іронійну картинку-мем, яка гуляє по мережі.

Як інформував ForUA, у період із січня до жовтня 2025 року до омбудсмена Дмитра Лубінця надійшло майже п’ять тисяч звернень від громадян України, які повідомляли про порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК у процесі мобілізації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини відреагував на нещодавні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".