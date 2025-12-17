Одесит у розшуку порізав собі вени в приміщенні ТЦК

В Одесі чоловік намагався завдати собі тілесних ушкоджень у приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, коментуючи інформацію, яка поширювалася в мережі. Йдеться про історію з 38-річним одеським блогером Назаром Ужвієм, який порізав собі вени після того, як його привезли до будівлі ТЦК.

За даними ТЦК, чоловіка доставили до установи співробітники Національної поліції, оскільки він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У військкоматі зазначають, що жодних медичних документів, які підтверджували б його непридатність до військової служби або наявність відстрочки, громадянин не надав.

У ТЦК також спростували заяви чоловіка про нібито наявність у нього серйозних проблем зі здоров’ям. За інформацією військових, у державному електронному реєстрі «Оберіг» відомості про його відстрочку відсутні.

Під час перебування в приміщенні ТЦК чоловік, за твердженням військовослужбовців, здійснив спробу самокаліцтва, яку в установі розцінюють як намагання уникнути призову та чинити тиск на посадових осіб. Крім того, він поводився агресивно та погрожував співробітникам ТЦК і медикам ножем, що ускладнило надання йому невідкладної допомоги.

На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги та поліцію. Після стабілізації стану чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що жодних фізичних чи протиправних дій щодо громадянина з боку військовослужбовців не застосовували. За їхніми словами, всі дії були спрямовані на збереження його життя та здоров’я.

Водночас у соціальних мережах поширюються відео та заяви самого чоловіка, зокрема ролик, знятий на одній з автозаправних станцій, у якому він стверджує, що його нібито побили, та вживає нецензурну лексику на адресу військовослужбовців. Ці твердження в ТЦК називають неправдивими та закликають громадськість критично ставитися до неперевіреної інформації.

