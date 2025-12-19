Як повідомляє "Укренерго", завтра, 20 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" звертають увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

– Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пишуть у відомстві.

Також споживачам нагадують, аби споживали електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

ForUA нагадує, ситуація в енергосистемі України через системні атаки РФ залишається досить складною.

Водночас 16 грудня прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що за результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури була виявлена можливість вивільнення щонайменше 800 МВт електричної потужності.

За її словами, тому тривалість графіків відключення світла для споживачів скоротиться.