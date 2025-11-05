Українці масово скаржаться на свавілля ТЦК

У період із січня по жовтень 2025 року до омбудсмена Дмитра Лубінця надійшло майже п’ять тисяч звернень від громадян України, які повідомляли про порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК у процесі мобілізації.

"З 1 січня по 29 жовтня 2025 року отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації. За весь 2024-й надійшло понад 3,4 тисячі таких скарг. У 2023 році омбудсман отримав більше 500 звернень, а в 2022-му – усього 18", - зазначається у відповіді Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит "Української правди".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини відреагував на ещодавні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".