﻿
Надзвичайні події

На трасі Одеса – Рені зупинили рух вантажівок через обстріли

На трасі Одеса – Рені зупинили рух вантажівок через обстріли

Рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені тимчасово припинено. Відповідне рішення 19 грудня ухвалила Рада оборони Одеської області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, обмеження запровадили з урахуванням оперативної ситуації в регіоні та необхідності ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Власників транспортних компаній і водіїв закликали заздалегідь коригувати маршрути вантажних перевезень.

Напередодні в Одеській області вже тимчасово перекривали рух на трасі М-15 у межах села Маяки. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стали удари російських безпілотників. У районі мосту поблизу населеного пункту дрон влучив в автомобіль — загинула жінка, ще троє дітей зазнали поранень.

Крім того, Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні через авіаційну атаку РФ. Молдовська сторона тимчасово закрила пункти пропуску «Маяки – Удобне – Паланка» та «Старокозаче – Тудора».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОдесаОдещинарашистиРені
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Луцьку НАБУ проводить обшуки в мера міста та голови облради
Надзвичайні події 19.12.2025 11:52:11
У Луцьку НАБУ проводить обшуки в мера міста та голови облради
Читати
Рай для нервів: топ міст планети для життя без стресу
Рейтинги 19.12.2025 11:32:40
Рай для нервів: топ міст планети для життя без стресу
Читати
Діти під загрозою: школами Алчевська шириться небезпечна інфекція
Здоров'я 19.12.2025 11:14:01
Діти під загрозою: школами Алчевська шириться небезпечна інфекція
Читати

Популярнi статтi