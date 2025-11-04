﻿
Суспiльство

Синоптики попередили про різке зниження температури

Синоптики попередили про різке зниження температури

Вже найближчими днями в Україні очікуються коливання температури, а з середини наступного тижня прийде справжнє похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода, після чого з 6 по 10 листопада очікується нетривале потепління. Втім, починаючи з 11–12 листопада, температура повітря почне відчутно знижуватися. “Вночі до “мінусів”, вдень поступово, в другій половині наступного тижня — до +2…+8 градусів”, — прогнозує Діденко. Метеорологиня зазначила, що цей прогноз є довгостроковим і може зазнати уточнень.

Отже після кількох днів осіннього потепління українцям варто готуватися до холодів і перших заморозків.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодипохолоданняморозДіденко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ДБР завершило розслідування щодо нардепа Шевченка: справу передали до суду
Надзвичайні події 03.11.2025 22:21:56
ДБР завершило розслідування щодо нардепа Шевченка: справу передали до суду
Читати
У Римі обвалилася вежа часів Папи Інокентія III: момент потрапив на відео
Свiт 03.11.2025 22:02:54
У Римі обвалилася вежа часів Папи Інокентія III: момент потрапив на відео
Читати
4 листопада в окремих регіонах відключатимуть світло, – "Укренерго"
Суспiльство 03.11.2025 21:43:09
4 листопада в окремих регіонах відключатимуть світло, – "Укренерго"
Читати

Популярнi статтi