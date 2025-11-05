﻿
КНДР перекинула понад 10 тисяч військових до кордону України

Понад 10 тисяч північнокорейських військових наразі перебувають поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують охоронні функції. Понад тисячу інженерів із КНДР направили до Росії для розмінування територій, а близько 5 тисяч солдатів залучили до будівництва та відновлення інфраструктури на російській території, повідомляє The Chosun Daily із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).

«З вересня понад 5 000 будівельників послідовно переміщуються до Росії та очікується, що їх буде мобілізовано для відновлення інфраструктури», — повідомили у NIS. Крім того, у Сеулі заявили, що Північна Корея вдосконалює системи наведення та точність ракет за допомогою Росії.

Розвідка Південної Кореї зазначає, що швидкий прогрес КНДР у розробленні безпілотників становить значну загрозу безпеці. Водночас розроблення гіперзвукових ракет, супутників, есмінців і атомних підводних човнів просувається повільно.

Як повідомляло раніше ForUa, війська КНДР допомагають РФ завдавати ударів по Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

